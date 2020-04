Entschuldigung für laute Sprengung

Jetzt teilen:

Runkel-Steeden (red). Nach einer besonders lauten Sprengung im Steinbruch Schneelsberg im Werk Steeden waren bei Polizei und dem Regierungspräsidium (RP) in Gießen Beschwerden von Anwohnern eingegangen. Die Firma Schaefer Kalk hat sich inzwischen bei ihnen entschuldigt.

Am Dienstag verursachte die Sprengung von oberflächennahem Kegelkast einen sehr lauten Knall. Ingo Stolzheise, Werksleiter der Werke Steeden und Hahnstätten, erklärt: "Für den Abbau des Kalksteins im Steinbruch Schneelsberg NO wurde die Verlegung der Transportwege im Steinbruch erforderlich. Aus diesem Grund musste dieser Kegelkarst gesprengt werden. Die Sprengung an dieser exponierten Stelle verursachte einen ungewöhnlich lauten Knall." Zudem hätten sich Schall und Schalldruck stark und ungehindert ausbreiten können. Die Luftdruckschwankung könne beispielsweise Fensterscheiben zum Vibrieren bringen oder Bewegungsmelder auslösen. "Uns bleibt nur, uns bei den Anwohnern zu entschuldigen. Wir hätten im Vorfeld bedenken müssen, dass eine solche Sprengung die Anwohner erschreckt und beunruhigt und hätten vorab darüber informieren müssen", so Stolzheise.

Weiter teilt das Unternehmen mit, dass mit der Umweltbehörde des RP Maßnahmen abgestimmt würden, die die Kommunikation betreffen. Das Unternehmen will künftig vor einer außergewöhnlichen Sprengung sowohl die Überwachungsbehörde als auch die Verwaltungen in Beselich und Runkel informieren.

Für Anwohner bietet Schaefer Kalk einen Infodienst an. Wer dem Unternehmen eine Mobilfunknummer oder eine Mail-Adresse mitteilt, erhält künftig vor außergewöhnlichen Sprengungen eine Benachrichtigung. Das Unternehmen wird außerdem die Sprengtechnik prüfen und wenn möglich anpassen.