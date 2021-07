Feuerwehr Dehrn erhält Wärmebildkamera

Übergabe der Wärmebildkamera an die Dehrner Feuerwehr. Die Sparkassenversicherung hat das Gerät im Wert von 1600 Euro zur Verfügung gestellt. Foto: Stadt Runkel

RUNKEL-DEHRN - Für die Dehrner Wehr ist es einfacher geworden, Brandorte zu lokalisieren und besser einzuschätzen. Sie verfügt jetzt über eine Wärmebildkamera. Das Gerät im Wert von 1600 Euro hat die Sparkassenversicherung (SV) der Kreissparkasse Weilburg finanziert.

Der stellvertretende Wehrführer Marcus Sehr und Sebastian Heun nahmen die Kamera von Linda Nadrowitz, der Leiterin der SV-Geschäftsstelle, und dem Direktionsbevollmächtigten Dieter Wagenknecht entgegen. Marcus Sehr und Sebastian Heun freuten sich, dass sie im Falle eines Einsatzes auch die neue Kamera gezielt zur Personensuche und Personenrettung einsetzen können.

Problem ist

die Finanzierung

Eine Wärmebildkamera wandelt die Infrarotstrahlung, die von einer Wärmequelle ausgeht, in ein für Menschen sichtbares Bild um. So kann es sein, dass man mit bloßem Auge in einem verrauchten Raum nichts erkennen kann, aber mit der Wärmebildkamera mehr und besser sieht. Damit hilft das Gerät dabei, vermisste Personen schneller zu retten. Aber auch zur Lagebeurteilung, bei Gefahrguteinsätzen oder bei der Personensuche nach Unfällen sei sie ein wichtiges Hilfsmittel.

Wie Stadtbrandinspektor Andreas Schuld berichtete, ist es das Ziel der Stadt, jede ihrer Feuerwehren mit einer solchen Kamera auszurüsten. Das Problem sei die Finanzierung. Schuld hofft, dass dies mit vereinten Kräften durch Zuschüsse seitens der Stadt Runkel und der Fördervereine der Feuerwehren möglich werde.