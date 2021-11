Filigraner Hingucker am Wegesrand

Jetzt teilen:

Auch wenn sich der Herbst aktuell eher von seiner tristen Seite zeigt, hat er doch auch Schönes zu bieten. Dazu muss man einfach nur etwas genauer hinschauen, so wie es Valentina Gebel getan hat. Ein mit Tau benetztes Spinnennetz hat sie fotografiert und dabei die filigrane Schönheit der Natur eingefangen. Seit drei Jahrzehnten lebe sie schon in Runkel und fotografiere gern beim morgendlichen Laufen, so Valentina Gebel. Haben auch Sie ein besonderes Bild gemacht, senden Sie uns dieses gerne an leserfoto-oberlahn@vrm.de zu. Foto: Valentina Gerber