Gasleitung in Runkel bei Bauarbeiten beschädigt

RUNKEL - Am Montagabend hat eine beschädigte Gasleitung in der Steedener Straße in Runkel-Schadeck zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, dauerten die Reparaturarbeiten bis zum Folgetag an. Entstanden sei das Gasleck während Arbeiten am Glasfasernetz.

Die Feuerwehr evakuierte gemeinsam mit Polizei und dem Technischen Hilfswerk den Bereich rund um das Gasleck. Die Steedener Straße musste bis Dienstagmittag gesperrt bleiben. Gegen 12.40 Uhr gelang es den Einsatzkräften, das Leck zu sichern und den Gasaustritt zu unterbinden. Die betroffenen Anwohner konnten daraufhin zu ihren Wohnungen zurückkehren. Eine Gefahr für die Gesundheit der Beteiligten bestand laut Polizei nicht.