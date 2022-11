Großes Insektenhotel in Runkel aufgestellt

(© )

RUNKEL - In der warmen Jahreszeit ist überall das Summen und Brummen von Bienen, Hummeln und nützlichen Käfern zu vernehmen. Mittlerweile ist es jedoch kälter geworden, und viele Insekten sind auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf. In Runkel bietet seit Kurzem ein großes Insektenhotel den Tieren ein neues Zuhause.

Der kommunale Energieversorger EAM betont, dass ihm Naturschutz und Nachhaltigkeit am Herzen liege. Aus diesem Grund fördere er die Anschaffung und Aufstellung von XXL-Insektenhotels in den Kommunen seines Netzgebietes. Kürzlich übergab Burkhard Meth, Leiter des EAM-Netzregion Wetzlar, ein großes Insektenhotel an die Stadt Runkel, das vom Runkeler Bauhof an der Ecke Schadecker Straße/Burgblick aufgestellt wurde. Das Hotel soll ein neues Zuhause für heimische Insekten bieten. Gebaut wurde das Insektenhotel von der Firma Holzwurm-Gath aus Weilmünster.

Schreiner Jan Gath aus Weilmünster hatte das Insektenhotel gebaut. Er ist auch ehrenamtlich im Bereich Natur-, Tier- und Umweltschutz tätig.