Dienstag,
16.06.2020 - 21:30
2 min
Haushalt der Stadt Runkel ist genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat den Runkeler Haushalt für 2020 abgesegnet. 2019 war die Genehmigung ausgeblieben.
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