Hilfe aus Dehrn soll Leben retten

"Toloha Partnership Deutschland" wurde 2014 in Dehrn gegründet. Zweck des Vereins ist die Hilfe für notleidende Menschen und Tiere im Einzugsgebiet des Dorfes Toloha. Ziele des Vereins sind unter anderem: Planung, Bau, Reparatur und Ausstattung von Infrastrukturprojekten, Katastrophenschutz, Kooperation mit lokalen Unternehmen, Bildungsmaßnahmen und Aufklärungsarbeit. Aktuelles Projekt ist eine Basis-Krankenstation beziehungsweise ein kleines Gesundheitszentrum.

Klaus Schäfer und seine Frau Rosemarie lebten von 2010 bis 2013 in Moshi. In dieser Zeit betreute Schäfer als Entwicklungshelfer die Distrikte Same und Mwanga bei Wasserversorgungsprojekten. So lernte er Daniel Makoko kennen. Zusammen mit den Dorfbewohnern entwickelten sie die Vision einer besseren Zukunft für die Menschen in Toloha.

Toloha ist ein entlegenes Dorf im Norden Tansanias, nahe an der Grenze zu Kenia. Seit Sommer 2014 ist Toloha an das nationale Stromnetz angeschlossen. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Viehzucht.

Zum Dorf gehören zwei Grundschulen und ein kleiner KindergartenVerwaltungsmäßig gehört Toloha zum Distrikt Mwanga in der Region Kilimanjaro.