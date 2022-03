In dem Stadtteil von Runkel ist in ein Wohnhaus eingebrochen Worte. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Eine Münzsammlung im Wert von mehreren Tausend Euro wird in Ennerich gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Symbolfoto: Verena Mueller

RUNKEL-ENNERICH - Die Münzsammlung, die ein Unbekannter, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22. auf 23. März, in Ennerich gestohlen hat, ist nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro Wert.

Der Dieb - oder möglicherweise auch mehrere Täter - war in die Garage eines Hauses in der Beethovenstraße eingebrochen. Von dort aus gelangte er in das Haus. Hier wurden mehrere Schränke und Kisten durchsucht, wobei der Einbrecher die Münzsammlung fand und mitgehen ließ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.