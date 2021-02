In Runkel mit geklauter Karte Geld abgehoben

Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte in Runkel Geld abgehoben hat. Foto: Polizei

RUNKEL - Der Vorfall selbst hatte sich schon im November letzten Jahres ereignet. Nun wendet sich die Polizei aber mit der Aufnahme der Überwachungskamera an die Bevölkerung, um auf die Spur der jungen Frau zu kommen, die in Runkel mit einer gestohlenen EC-Karte am Automaten einer Bankfiliale Geld abgehoben hat.

Eine mittlerweile 64-jährige Frau war am 5. November vormittags in einem Einkaufsmarkt in Dehrn Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Unmittelbar nach der Tat setzte eine Frau die bei dem Diebstahl entwendete EC-Karte an dem Geldautomaten in Runkel ein und erbeutete so 1000 Euro. Da die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur der Täterin führten, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter Telefon 0 64 31-9 140 entgegen.