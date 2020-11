Jaira Hoffmann setzt auf Jugendarbeit

Jaira Hoffmann ist die neue Diakonin der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche für die Strukturregion Westerwald. Foto: Heinz Kienzel

RUNKEL-STEEDEN - In einem feierlichen Gottesdienst ist die Sozialarbeiterin und Religionspädagogin Jaira Hoffmann aus Limburg als Diakonin in der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) eingesegnet worden. Ihr Arbeitsgebiet ist die Strukturregion Westerwald. Dazu zählen die Zionsgemeinde Steeden, die St. Johannes-Gemeinde Limburg, die Gemeinde "Zum Heiligen Kreuz" in Gemünden und die St. Paulsgemeinde in Allendorf/Ulm. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht die junge Diakonin in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Stärkung und Unterstützung des Gemeindelebens im diakonischen Bereich.

Aktionen für Kinder

und junge Menschen

Gemeinsam mit den Pfarrern Daniel Schröder und Sebastian Anwand wird sie in der Organisation und Durchführung der Kinderunterrichte, in den Kinderaktionen, den Jugendkreisen und den Sommerfreizeiten mitwirken. Hinzu kommt die Mitarbeit in den Gemeindekreisen und bei den Besuchsdiensten.

Jaira Hoffmann absolvierte nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in dem Rehabilitationszentrum "Harapan Jaya" für Menschen mit körperlicher Behinderung in Indonesien. Die dort gewonnenen Erfahrungen führten zu ihrer Bewerbung für das Studium der Religionspädagogik und Soziale Arbeit in Hannover.

Das Berufsbild der Diakonin umschreibt Hoffmann mit den Schlagworten "bilden", "unterstützen", "verkündigen".