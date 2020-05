Junger Radfahrer prallt in Runkel mit Linienbus zusammen

Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Runkel-Wirbelau (ohe). Ein 17-jähriger Radfahrer ist mit einem Linienbus kollidiert und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr in Wirbelau mit dem Rad unterwegs. Er fuhr von der Backhausstraße auf die Hauptstraße, auf der der vorfahrtsberechtigte Bus unterwegs war. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten an, ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Beide Straßen waren mehrere Stunden gesperrt.

Der junge Radfahrer musste laut Polizeiangaben mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinische Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Insassen des Busses wurden nicht verletzt.