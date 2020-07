Kinder überstehen Unfall unverletzt

Jetzt teilen:

Runkel-Steeden (red). Am frühen Samstagabend ist in der Rosengartenstraße in Steeden ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Findling auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 18.30 Uhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw auf der Rosengartenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Rheinbergstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Fahrzeug gegen den Findling und kippte zur Seite. Sowohl die 33-Jährige als auch die im Fahrzeug befindlichen beiden Kinder der Frau im Alter von zwei und sechs Jahren konnten sich aus dem Fahrzeug befreien, wobei sich nur die 33-Jährige leichte Verletzungen zuzog.