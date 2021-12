Landesehrenbrief für Monika Schwarz aus Schadeck

Runkels Bürgermeister Michel Kremer (v.l.), Landrat Michael Köberle, Monika Schwarz und Mengerskirchens Bürgermeister Thomas Scholz bei der Überreichung. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

RUNKEL-SCHADECK/MENGERSKIRCHEN-WINKELS - Landrat Michael Köberle (CDU) hat Monika Schwarz aus Schadeck für ihre ganz besonderen Verdienste im Vereinsleben und ihr großes ehrenamtliches Engagement, insbesondere in der Jugendarbeit, mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet. Der Mengerskirchener Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) hatte die Überreichung angeregt.

Monika Schwarz ist seit 1. April 1968 aktives Mitglied im Spielmanns- und Fanfarenzug der TGS Seligenstadt, ihrem Geburtsort. Bereits im Alter von sieben Jahren begann dort ihre musikalische Laufbahn. Sie absolvierte zahlreiche Lehrgänge und hat an der Bundesmusikschule den Dirigenten-Abschluss abgelegt. Im Musikkorps war sie in der Jugendausbildung und als Dirigentin im Jugendblasorchester Seligenstadt engagiert.

Als erste Frau überhaupt war Monika Schwarz von 1987 bis 1994 Musikerin beim Blasorchester des TV Runkel. Seit 1988 ist sie Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Winkels und aktiv im Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 1999 hat sie - mit kurzer Unterbrechung - die Leitung des Jugendblasorchesters Winkels inne. Darüber hinaus bildet sie Jugendliche an der Querflöte aus.

"Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft sind für Monika Schwarz selbstverständlich. Sommer wie Winter nimmt sie die Fahrstrecke von ihrem Wohnort Runkel-Schadeck nach Winkels in Kauf, um die Ausbildung der Jugendlichen im Blasorchester sicherzustellen, in Konzertzeiten sogar mehrfach in der Woche", so der Landrat.

Motivation auf eine "faszinierende Weise"

Köberle weiter: "Monika Schwarz engagiert sich über das normale Maß hinaus für die Jugendarbeit im musikalischen Bereich und leistet dort großartige und unverzichtbare Arbeit. Durch ihren ganz besonderen Zugang zu den Jugendlichen motiviert sie die jungen Menschen immer wieder auf eine ganz faszinierende Art und Weise", erläuterte Landrat Michael Köberle bei der Übergabe des Landesehrenbriefs.