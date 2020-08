Landesstraße 3022 wird auf 2,25 Kilometern saniert

Jetzt teilen:

RUNKEL-HOFEN/BESELICH-NIEDERTIEFENBACH - (red). Ab Mittwoch, 26. August, saniert Hessen Mobil die Landesstraße 3022 zwischen Hofen und Niedertiefenbach.

Die Straße ist auf diesem rund 2,25 Kilometer langen Streckenabschnitt durch Verdrückungen, Netzrisse sowie Ausbrüche und Flickstellen im Asphalt stark beschädigt. Daher wird zunächst die schadhafte Asphaltoberfläche acht Zentimeter tief abgefräst.

Anschließend werden im Hocheinbau neue Asphaltschichten – insgesamt 18 Zentimeter dick – in die Landesstraße eingebaut. Durch diesen Hocheinbau wird die Fahrbahn dicker und somit für die Verkehrsbelastungen zusätzlich stabilisiert. Die Straßenbankette werden insbesondere in den Innenkurvenbereichen zusätzlich mit Rasengittersteinen befestigt. Zudem wird die Entwässerung erneuert. Während der Sanierung muss die Landesstraße 3022 im Baustellenbereich außerorts zwischen Hofen und Niedertiefenbach voll gesperrt werden. Der Verkehr wird währenddessen auf den Landesstraßen 3020, 3452 und 3322 sowie der Kreisstraße 460 über Runkel, Wirbelau und Schupbach umgeleitet. Für Anlieger bleibt die Landesstraße 3022 bis zum Baustellenbereich befahrbar. Auch in Niedertiefenbach bleibt die Runkeler Straße für Anlieger bis zum Ortsausgang offen. Voraussichtlich Anfang November soll die Sanierung, die rund 550 000 Euro kostet und vom Land Hessen als Straßenbaulastträger finanziert wird, abgeschlossen sein.