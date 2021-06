LEDs rücken Sportplatz Arfurt ins richtige Licht

Der Arfurter Fußballplatz erstrahlt in neuem Licht. Darüber freuen sich (v. l.) Markus Müller und Bernd Brahm (SVA), Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs, Tobias Neuhaus (SVA), Stadtrat Manfred Hastrich, Moritz Steul (LEDKon), Peter Hastrich (SVA) und Bürgermeister Michel Kremer. Foto: SV Arfurt

RUNKEL-ARFURT - Sie war in die Jahre gekommen: die Flutlichtanlage des Fußball-Rasenplatzes des SV Arfurt. Sie ist auf eine moderne LED-Version umgerüstet worden. Die Arbeiten erfolgten im November 2020. Wegen Corona musste aber die Einweihung mehrmals verschoben werden. Jetzt war es soweit: Vereinsvertreter und Runkels Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) trafen sich dazu auf dem Sportplatz.

Dem Verein, dem Dorf und der Spielgemeinschaft mit Aumenau und Villmar steht nun ein helleres, energiesparendes und dimmbares Licht zur Verfügung. Installiert wurde es von der Firma LEDKon mit Sitz in Neu-Anspach und Limburg. Die neue modulare Technik spart 50 bis 80 Prozent Energie ein, weil die Flutlichtanlage mittels einer App gedimmt werden kann - ohne an Helligkeit einzubüßen. Über die App können individuelle Voreinstellungen, beispielsweise für die einseitige Beleuchtung des Platzes, hinterlegt werden. Zudem können die Fluter gezielt angesteuert und beispielsweise für den Trainingsbetrieb gedimmt werden.

"Der Unterschied war sofort sichtbar und die Montage schnell und einfach. So können wir Energie sparen und haben trotzdem besseres Licht als zuvor", freute sich Bernd Brahm, Vorsitzender des SV Arfurt über das Projekt.

Steuerung per App

spart Strom

Möglich machte dieses Projekt die Unterstützung durch das Bundesumweltministerium. Die Gesamtkosten in Höhe von 27 000 Euro und weitere Kosten werden sich durch die Energieersparung in den nächsten Jahren amortisieren.

Bürgermeister Kremer zeigte sich erfreut, dass auch die Stadt Runkel im Rahmen der Sportförderung der Stadt Runkel mit diesem Klimaschutzprojekt einen Beitrag zum Umweltschutz leisten könne. SVA-Vorsitzender Bernd Brahm dankte der ausführenden Firma sowie deren Mitarbeiter, dem in Limburg wohnenden Arfurter Moritz Steul. Steul demonstrierte anhand der App die einfache Bedienung zum Steuern der LED-Anlage.

Zudem dankte Brahm der Stadt Runkel für die Unterstützung sowie der Naspa und der Kreissparkasse für deren Spenden. "Es wird Zeit, dass es mit dem Fußballsport in Arfurt wieder losgehen kann", betonte er.

Bürgermeister Kremer erklärte, dass der Stadt Runkel an der Unterstützung von (Sport-)Vereinen viel gelegen sei, übernähmen diese doch auch eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung, insbesondere, was die sinnvolle Freizeitbeschäftigung von Kindern und Jugendlichen betreffe. Es sei ein weiser Entschluss gewesen, das LED-Projekt in Arfurt umzusetzen. Seine große Sorge gelte der Frage, "ob nach der Pandemie auch wieder alle den sportlichen Weg zum SVA zurückfinden. Bedauerlich sei, dass "es in manch einem Verein eine spürbare Anzahl von Mitgliederaustritten zu verzeichnen ist."

Auch Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs freute sich über die technische Verbesserung am Arfurter Sportplatz.