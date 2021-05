Mann entblößt sich in Runkel vor Joggerin

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Donnerstag in Runkel eine Frau belästigt hat. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Ein Exhibitionist hat am Donnerstagnachmittag in Runkel eine Joggerin belästigt. Entblößt hat sich der Mann nach Angaben der Polizei gegen 17.05 Uhr im Bereich unter der Autobrücke, ganz in der Nähe des Campingplatzes. Wie die Joggerin der Polizei mitteilte, zeigte sich ihr dort ein Unbekannter in schamverletzender Weise. Beschrieben wurde der Exhibitionist als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der Mann habe eine Glatze und einen dunklen Vollbart gehabt. Getragen habe er eine schwarze Jogginghose und Schuhe mit grünen Schnürsenkeln. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.