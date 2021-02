Mann ohne Maske beleidigt Bäckereipersonal

Die Polizei sucht in Runkel nach einem Mann, der ohne Maske und in Begleitung eines Kleinkindes die Angestellten einer Bäckereifiliale beleidigt hat. Symbolbild Polizei

Runkel (red). In einer Bäckereifiliale in Runkel hat ein Mann am Montagmorgen nicht nur gegen die Maskenpflicht verstoßen, sondern auch die Angestellten einer Bäckerei beleidigt. Die Angestellten, berichtet die Polizei, hätten den Mann gegen 9.15 Uhr in der Filiale mehrfach darauf hingewiesen, dass er eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müsse. Das interessierte den Mann allerdings nicht. Die Bäckerei verlassen wollte er aber auch nicht. Stattdessen beleidigte er die beiden Frauen und musste schließlich von einem Angestellten des angrenzenden Einkaufsmarktes hinausbegleitet werden. Der Unbekannte, der in Begleitung eines Kleinkindes war, soll 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben.

Getragen habe er eine dunkle, längere Jacke, darunter ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und blaue Jeans. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber können sich mit der Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.