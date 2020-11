Maskenverkauf hilft der Kita Arfurt

Susanne Schmengler (v. l.) näht Mund-Nase-Masken, die Kerstin Brühl und ihr Team verkaufen. Kita-Leiterin Carina Gabb und Peter Brühl freuen sich über die Spende von 400 Euro. Foto: Peter Schäfer

RUNKEL-ARFURT - Was aus einer "einfach mal so" erdachten Idee alles entstehen kann: in Arfurt zum Beispiel ein Erlös von 400 Euro zugunsten der Kindertagesstätte.

Vor einigen Monaten fragte Kerstin Brühl, Ehefrau von Bäckermeister Peter Brühl, beim Einkauf ihre Nachbarin Susanne Schmengler, ob diese nicht bereit sei, ein paar Mund-Nase-Masken zu nähen. Die Schneidermeisterin fand die Idee super, setzte sich an die Nähmaschine und stellte einen Prototyp her. Kurz darauf begann die Serienproduktion.

Schnell hatte sich die Aktion im Dorf herumgesprochen, und so kam es, dass die Arfurter Susanne Schmengler beachtliche Mengen an Stoff schenkten. Daraus entstanden Masken in verschiedensten Farben und Mustern.

Rasch war eine Antwort gefunden, für wen der Erlös aus dem Verkauf der Masken in der Bäckerei Brühl bestimmt sein sollte: die Kindertagesstätte St. Michael Arfurt. Die Käufer waren gebeten, als Spende mindestens 2,50 Euro für eine Maske zu entrichten.

Susanne Schmengler und Kerstin Brühl überreichten nun an Peter Hastrich, zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Kita St. Michael Arfurt, und an Kita-Leiterin Carina Gabb eine Spende von 400 Euro. Beide freuten sich riesig über die völlig unerwartete Zuwendung. "Damit können wir jetzt für die Kinder Anschaffungen tätigen, die ansonsten nicht möglich gewesen wären", sagte Gabb. Und Peter Hastrich stellte angesichts der Corona-Krise fest: "Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut sein könnte".

Gabb und Hastrich dankten Susanne Schmengler, die zahlreiche Stunden an der Nähmaschine verbracht hatte, und Kerstin Brühl, die bereit war, die Masken in der Bäckerei zu verkaufen.