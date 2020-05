Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Runkel (red). Am Mittwochnachmittag wurde auf der Steedener Hauptstraße in Höhe von Steeden ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt.

Der 62 Jahre alte Mann war auf der Steedener Hauptstraße in Richtung Dehrn unterwegs, als er kurz vor der Rosengartenstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Auch ein hinter dem Motorrad fahrender VW Transporter stoppte daraufhin, was ein hinter dem Transporter fahrender 28 Jahre alter VW Polo-Fahrer laut Polizei "augenscheinlich zu spät bemerkte". Der 28-Jähriger fuhr mit seinem Polo auf den Transporter auf, wodurch der auf das vor ihm stehende Motorrad geschoben wurde und der Motorradfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der 62-Jährige so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 14 000 Euro geschätzt.