Motorradfahrer schwer verletzt

Runkel/Brechen (red). Am frühen Mittwochabend wurde auf der Landesstraße 3022 zwischen Niederbrechen und Runkel ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 59 Jahre Zweiradfahrer war gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Runkel unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Subaru überholen wollte. Dabei bemerkte der Motorradfahrer laut Polizei augenscheinlich zu spät, dass der Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und stieß mit ihm zusammen. Der 59-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.