MSC Crazy Horses aus Steeden wird 35 Jahre alt

Rennfahrfeeling pur herrscht bei den zahlreichen Rennen, bei denen die Mitglieder des MSC Crazy Horses an den Start gehen.

RUNKEL-STEEDEN-HOFEN. Der Motorsportclub (MSC) Crazy Horses feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Eigentlich sollte am kommenden Wochenende, 25./26. April, das neue Vereinsgelände im Gewerbegebiet Kerkerbach mit einem Fest zum Jubiläum eröffnet werden. Doch wegen der Corona-Krise ist das nun nicht möglich. Das Fest wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

"1977 hörten wir von zwei Leuten aus Steeden, die Karambolage-Rennen fuhren, also schauten wir uns das einmal an", sagt Uwe Scheu, der Vorsitzende. Es habe ihnen so sehr gefallen, dass sie spontan anfingen solche Autos zu bauen und schon bald mit den ersten beiden Wagen an den Start gingen. Innerhalb weniger Wochen seien sie zwölf junge Leute gewesen, die von diesem Motorsport begeistert waren. So entstand der MSC Hofen.

Ab 1977 habe es in Hessen und Rheinland-Pfalz bis zu 14 Rennen pro Jahr gegeben. Die Rennstrecken lagen dabei zwischen Katzenelnbogen, Siegen, Marburg und Fulda. "Da wir teilweise mit zehn Fahrzeugen am Start waren, mussten wir den ganzen Samstag die Autos mittels eines Lkw mit Anhänger zu den Rennen transportieren", blickt Scheu zurück. Zwei Autos hätten sonntags wieder mit nach Hause genommen werden können. Den Rest habe man vor Ort gelassen und die ansässigen Schrotthändler hätten diese später eingesammelt. Bei einem Karambolage-Rennen sei nach einem Punktesystem gefahren worden. Für eine Runde gab es fünf Punkte, für eine Drehung um 90 Grad gab es 25 Punkte und für einen Überschlag 50 Punkte. "Man musste dabei sehr geschickt vorgehen, auf Geschwindigkeit kam es nicht so sehr an", meint Scheu.

Mit diesen rasanten Autos, die der MSC gebaut hatte, fuhren die Promis bei "TV Total". Die Mitglieder des MSC Crazy Horses freuen sich auf die Eröffnung ihres neuen Vereinsgeländes im Gewerbegebiet Kerkerbach.

Bei der Vorstandswahl 1985 sei es zu Unstimmigkeiten gekommen, da die jungen Wilden Rennen fahren, die älteren aber lieber Rennen veranstalten wollten. So seien einige Mitglieder spontan aus dem MSC ausgetreten und gründeten noch in der gleichen Woche den MSC Crazy Horses Hofen-Steeden.

"Durch immer mehr neue Mitglieder wuchs der Verein und hatte auch sportlich sehr große Erfolge beim Karambolage-Rennen", sagt Rudi Baumann, stellvertretender Vorsitzender.

Leider seien ab 1986 bis 1990 nach und nach alle Rennstrecken wegen Umweltschutz geschlossen worden. Deshalb habe der Verein 1990 die Austragung von jährlich drei Rennen im 200 Kilometer entfernten Krautscheid/Eifel übernommen. Es sei für die Mitglieder eine sehr strapaziöse Zeit gewesen, da jeweils eine Woche vor dem Rennen die Rennstrecke kultiviert und ausgebessert werden musste. Am Rennwochenende sei dann ein Konvoi mit Lkw und vielen Anhängern, beladen mit Zelten, Garnituren und allem, was man zur Durchführung einer Motorsportveranstaltung brauchte, nach Krautscheid aufgebrochen. Mit dabei waren auch die eigenen Rennfahrzeuge.

In Krautscheid seien keine Karambolage-Rennen, sondern Stock-Car-Rennen gefahren worden. Hierbei sei es nur auf Geschwindigkeit angekommen, denn der schnellste gewann das Rennen. "Jedoch kam es aufgrund der hohen Geschwindigkeit zu sehr spektakulären Unfällen, deshalb mussten die Sicherheitsvorkehrungen immer wieder erhöht werden", blickt der Vorsitzende zurück. Nach einigen Jahren sei die Rennstrecke dann an einen anderen Verein abgegeben worden.

Motorsportclub schafft

es sogar ins Fernsehen

"Stefan Raab kam im Jahr 2005 auf die Idee, ein Stock-Car-Rennen mit prominenten Fahrern austragen zu lassen und benötigte dazu unsere technische Unterstützung", erzählt Baumann. So sei es gekommen, dass sie von 2005 elf Jahre lang die technische Leitung der "TV Total Stockcar Crash Challenge" mit Raab übernahmen. Mit 40 Mitgliedern seien sie in der Schalke-Arena gewesen. Sie bauten die Fahrzeuge für das Team "TV Total", fungierten als Streckenposten und Feuerwehr und übernahmen die Vergabe der Punkte mittels ihrer Punktrichter. "Diese Zeit war eine der schönsten in der langen Vereinsgeschichte" blicken Baumann und Scheu zurück. Da alle Mitglieder ehrenamtlich geholfen hätten, habe der Verein so seine Aufwendungen in den Kauf eines eigenen Geländes in Runkel-Kerkerbach investieren können.

Beim 25-jährigen Jubiläum hätten sie zum ersten Mal einen Antrag für ein Rennen in Steeden gestellt. Dies sei erlaubt worden und seitdem finden die Veranstaltungen dort oder in Hofen statt. Durch die Kontakte zum Fernsehen seien immer wieder Promis zu Gast gewesen, wie Joey Kelly, die Ludolfs, Harry Winjinvoord oder Charlotte Roche.

"Da es leider nur noch zwei Rennstrecken in unserer Gegend gibt, mussten wir auf andere Sportmöglichkeiten zugreifen, deshalb konzentrierten wir uns auf das Auto-Cross-Rennen", sagt Scheu. Dort wird auf Geschwindigkeit gefahren. Anders als beim Stock-Car-Rennen dürfe dort aber nicht gerammt werden.

In der Meisterschaft des WACV (Westdeutscher Auto-Cross-Verband) habe der Verein in der Langstrecke drei Jahre in Folge den Sieger gestellt. Dazu seien weitere sehr gute Platzierungen in der Langstrecke und den Klassenläufen gekommen. "Trotz der hohen Kosten haben die Fahrer Spaß am Bau und der Reparatur der Fahrzeuge und vor allen an der Möglichkeit, die Wagen im Grenzbereich zu steuern", erläutert Baumann.

Der Verein besteht derzeit aus über 50 Mitgliedern. Drei Frauen fahren in der Meisterschaft mit und bräuchten sich vor den männlichen Kollegen nicht zu verstecken. Alle drei Gründungsmitglieder sind noch aktiv dabei und auch in der Jugend gebe es immer wieder Neugierige. Manche davon besitzen mittlerweile ihr eigenes Auto und feierten Erfolge. "Die Arbeit im Team, das Erlernen von neuen Fähigkeiten und die gegenseitige Unterstützung ist das, was die Mitglieder schätzen und lieben", so Scheu.

Die Arbeit an ihrem Vereinsgelände sei sehr intensiv und Baumann und Scheu bedanken sich dafür bei den Mitgliedern und allen Sponsoren für ihre Unterstützung. Nachdem sie zuerst eine Zelthalle errichtet hatten, ist vor zwei Jahren, dank der Unterstützung der Stadt Runkel und des Magistrats, eine große Stahlhalle entstanden. Dort soll dann auch das Vereinsheim integriert werden. Die Halle diene in erster Linie zum gegenseitigen Austausch und der Unterstützung beim Bau von Rennfahrzeugen sowie der Schulung der Mitglieder.

"Unser Verein wird in Runkel geachtet und wir unterstützen gerne auch die anderen Vereine und Einrichtungen, sei es als Helfer beim Altentag oder dem Kindergartenfest", sagt Scheu. Ihr nächstes Ziel sei die Genehmigung einer "festen" Rennstrecke in der näheren Umgebung. Dies würde die Mitglieder terminlich unabhängiger von der Erntezeit machen.