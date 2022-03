Neue Bahnbrücke an der Wehrley in Runkel

Die Deutsche Bahn plant bei Runkel umfangreiche Bauarbeiten. Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Die Deutsche Bahn (DB) erneuert die Eisenbahnüberführung an der Wehrley in Runkel. In der Zeit von April bis Dezember kann es daher zu Beeinträchtigungen kommen, teilt ein Sprecher der DB Netz AG Region Mitte mit.

Der Neubau soll zunächst als Stahlbetonvollrahmen seitlich neben dem bestehenden Bauwerk hergestellt werden. Dann erfolgten der Abbruch der alten Überführung und der Einschub der neuen Brücke. Schließlich gehe es um die Wiederherstellung des Oberbaus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Einsatz kommen laut DB Netz unter anderem ein Kran sowie Bagger mit Abbruchmeißel und Rüttelaufsatz. Für die Materialtransporte müssen die Baustellenfahrzeuge einen Teil des Fuß- und Radwegs nutzen. "Leider gibt es keine sichere Alternative zur Umleitung", erläutert der Sprecher.

Die Hauptarbeiten seien durchgehend für die Zeit vom 21. bis zum 25. Oktober geplant. In dieser Zeit werde die Schienenstrecke für den Zugverkehr gesperrt.

"Wir setzen alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Entschuldigung", machte der DB-Netz-Sprecher deutlich.