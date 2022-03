Neue Bäumchen für den Runkeler Stadtwald

Emilian (2) und Jannis (4) Schäfer sind mit Eifer bei der Sache und freuen sich, als sie bei der Pflanzaktion in der frischen Erde einen Regenwurm entdecken. Foto: Kerstin Kaminsky

RUNKEL - 500 junge Bäume bereichern seit dem Wochenende den Runkeler Stadtwald. 30 Helfer standen am frühen Samstag bereit, um beim Anpflanzen mit anzupacken. Auf einer Fläche von anderthalb Hektar können sich nun 500 Esskastanien, Wildkirschen und Baumhaseln entwickeln.

"Unser Aufruf traf auf so gewaltige Resonanz, dass wir die Pflanzaktion wiederholen", freute sich Revierförster Ralf Heukelbach. Denn der von Trockenheit, Sturm und Käferbefall geschädigte Wald brauche jede Unterstützung, die zu bekommen ist. Nachdem die Fichten im Runkeler Wald in den vergangenen Jahren fast alle abgestorben sind, mache man sich jetzt Sorgen um die Buchen.

Nun müsse man schauen, welche alternativen Baumarten mit den veränderten Gegebenheiten klarkommen. Dabei spielen Nährstoffgehalt und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens genauso eine Rolle wie die klimatische Wasserbilanz der Region.

Damit ein Baum mit dem veränderten Klima gut klarkommt, muss er tief wurzeln, erklärte Heukelbach. Bei der Esskastanie ist dies der Fall. Diese Baumart ist von den Römern nach Deutschland gebracht worden und zeichnet sich durch besonders dauerhaftes Holz aus. Bei der Aktion im Runkeler Wald kamen 150 Esskastanien-Setzlinge in die Erde. "In 20 Jahren können wir hier Maronenfest feiern", so der Förster. Die Baumhasel zeichnet sich ebenfalls durch sehr stabiles Holz aus. Für besonders schönes Holz ist die Wildkirsche bekannt. Zudem erfreut sie das Auge mit ihrer Blütenpracht und ernährt Insekten.

Ob diese drei Baumarten tatsächlich mit dem prognostizierten Klimawandel der nächsten Jahrzehnte zurechtkommen, bleibt abzuwarten. Bis sie unter wirtschaftlichen Aspekten erntereif sind, vergehen 100 bis 120 Jahre.

Ausgestattet mit Hohlspaten, Schaufeln und Ramme machten sich die freiwilligen Helfer an die Arbeit. Auf einer frisch gemulchten Fläche markierten farbige Punkte, wo die Setzlinge in den Boden kommen. "Damit wir es bei der Pflege einfacher haben, achten Sie bitte auf gerade Reihen", forderte der Förster, der das Vorgehen erklärte und auch beschrieb, was es mit der sogenannten Wuchshülle auf sich hat. Diese wird über jede Pflanze und einen daneben in die Erde gerammten Stab gezogen. "Diese Plastikhülle ist nicht hübsch, aber nützlich", versicherte Heukelbach. Sie schütze die Pflanze vor Wildschäden und späten Frösten und sorge für das Höhenwachstum.

"Schau Mama, das ist unser Baum", strahlte die vierjährige Mathilda. Ihr Vater Martin Hummel freute sich über die Begeisterung der Kleinen. "Wir wollen, dass unsere Tochter die Natur erlebt und auch in 20 Jahren noch von unserem Baum sprechen kann", sagte er. Auch Emilian (2) und Jannis (4) Schäfer waren mit Eifer bei der Sache. Noch spannender als die Bäume fanden sie allerdings einen Regenwurm, den sie beim Graben entdeckt haben.

"Ich hab noch nie zuvor einen Baum gepflanzt", freute sich Brigitte Stahl aus Hofen. Aber dank der guten Anleitung sei es kein Problem. Toll sei auch der Zustand des Bodens: "Ich hatte nämlich Sorge, dass wir im Matsch arbeiten müssen."