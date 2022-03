Neue Bäume für den Äppelberg in Ennerich

Die Aktiven bei der Pflanzaktion. Foto: BUND Runkel

Jetzt teilen:

RUNKEL-ENNERICH - Unter dem Motto "Apfelbäume für den Äppelberg" hat der BUND-Ortsverband Runkel eine Pflanzaktion gestartet. Sie soll im Herbst fortgesetzt werden.

Einst waren die Orte von Streuobstwiesen umgeben, die der Obsterzeugung wie auch der Grünlandnutzung dienten. In vergangenen Jahrzehnten verschwanden immer mehr Streuobstwiesen, abgestorbene Obstbäume wurden nicht ersetzt. So auch am Ennericher Wingertsberg an der Straße zum Fußballplatz.

Noch heute trägt der Wingertsberg den Namen "Äppelberg", aber Apfelbäume gibt es dort kaum noch. Um die Flächen ökologisch aufzuwerten, hat der BUND Runkel die Pflanzaktion ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit dem Ennericher Ortsbeirat unter der Leitung von Ortsvorsteherin Natascha Schäfer und mit fleißigen Helfern wurden in einem ersten Schritt sechs Hochstammapfelbäume gepflanzt. Ausgewählt wurden bewusst alte, regionale, robuste Apfelsorten, erklärte die Vorsitzende des BUND Runkel, Marlis Zimmermann: jeweils zwei "Weilburger", zwei "Kaiser-Wilhelm" und zwei in Mensfelden nachgezüchtete "Mensfelder". Man gehe davon aus, dass diese in Ennerich gut gedeihen und Früchte tragen.

Für die Pflanzung

alte Sorten gewählt

Marlis Zimmermann sagte: "Streuobstwiesen sind enorm wichtige Bestandteile unserer Natur- und Kulturlandschaft, erst recht in Zeiten von Klimawandel und Artenschwund."

Im Herbst soll die Aktion fortgesetzt werden. Schon jetzt haben mehrere Grundstücksbesitzer Interesse daran bekundet, ihre Flächen für die Pflanzung im Herbst zur Verfügung zu stellen. Weitere Eigentümer und Pächter können sich mit Marlis Zimmermann in Verbindung setzen - per Mail an

marlis.zimmermann@gmx.de oder telefonisch: 06482-17 73.