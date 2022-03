"Nothelfer" sammeln in Runkel für Ukraine

Auch in Runkel beginnt eine Sammelaktion für Spende, die den Menschen in der Ukraine zukommen sollen. Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa

RUNKEL-STEEDEN - Der Verein "Nothelfer" möchte den Not leidenden Opfern in der Ukraine helfen und führt eine Spendensammelaktion durch. Benötigte Sachspenden sind vorrangig Drogerieartikel wie Seife, Shampoo, feuchtes Toilettenpapier, Windeln, Babynahrung, stilles Wasser in Plastikflaschen zur Zubereitung von Babynahrung, haltbare Konserven, aber auch warme Jacken und Kleidung sowie Decken oder Schlafsäcke und Isomatten. Die Annahme der Sachspenden erfolgt auf dem Gelände der evangelisch-Lutherischen Kirche in Steeden, Steedener Hauptstraße 47, von Samstag, 5. März, bis Mittwoch, 16. März, täglich von 17 bis 20 Uhr.

Auch Geldspenden werden gesammelt. Die dafür benötigten Daten können beim Vereinsvorsitzenden Patrik Skoumal unter Telefon 0160-7566961 angefragt werden.