Patrozinium trotz Corona

RUNKEL - (red). Zum 65. Mal hat die katholische Kirchengemeinde Runkel das Patrozinium „Mariä Heimsuchung“ gefeiert. Dieses Mal jedoch war alles anders: Das traditionelle Pfarrfest musste zwar aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, der Gottesdienst wurde aber dennoch würdevoll und feierlich gestaltet.

Gottesdienst im Freien statt in der Kirche

Um möglichst vielen Gemeindemitgliedern den Besuch des Patronatsfestes zu ermöglichen, wurde der Gottesdienst ins Freie auf den Kirchplatz verlegt. Die Mitglieder des Ortsausschusses stellten Stühle unter Einhaltung der Abstandsregeln auf und schmückten den Freialtar reichlich mit Blumen. Auch ein Foto des Altarbildes „Mariä Heimsuchung“ zierte den Altar.

Pfarrer Ernst-Martin Benner und Diakon Heinz Gemeinder zelebrierten den Gottesdienst. Musikalisch mitgestaltet wurde das Patrozinium von einem Bläserensemble, das gemeinsam mit dem Organisten ein abwechslungsreiches Musikrepertoire darbot. Dabei erklang unter anderem eine Variation des „Heilig“ aus der Deutschen Messe von Franz Schubert und erinnerte an die Anfangszeiten der katholischen Kirche in Runkel, die vor 65 Jahren hauptsächlich von Vertriebenen erbaut worden war. Abschließend wurde mit dem Lied „Segne Du, Maria“ der Gottesmutter gehuldigt. Zum Ende des Gottesdienstes segnete Diakon Gemeinder Kerzen, die mit den vier Altarbildern der Runkeler Kirche bedruckt waren und die die Gemeindemitglieder als Andenken an das Patrozinium mitnehmen durften.