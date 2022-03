Pkw überschlägt sich in Runkel

Jetzt teilen:

RUNKEL - Ein 22 Jahre alter Fiat-Fahrer hat sich am Montag, 28. Februar, gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße 449 im Bereich Runkel mit seinem Auto überschlagen, blieb jedoch den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge von schwerwiegenden Verletzungen verschont. Der junge Mann war aus Richtung Eschenau kommend in Richtung Hofen unterwegs, als er vermutlich zu schnell in eine Kurve fuhr.

Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab, fuhr einen Abhang herunter, überschlug sich und blieb abschließend auf dem Feld stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.