Samstag, 04.04.2020 - 11:01
4 min
Porträt am Wochenende: Autorin Barbara Kunrath aus Ennerich
Von Kerstin Kaminsky
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ZUR PERSON
Name: Barbara Kunrath
Alter: 59
Familienstand: Verheiratet, zwei Töchter, drei Enkel
Ausbildung: Industriekauffrau
Wohnort: Runkel-Ennerich
Hobbys: Lesen und Reiten
Internet: www.barbarakunrath.com
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