RUNKEL-SCHADECK - Am Donnerstagmorgen verletzte sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Sturz in Schadeck. Der 63-Jährige befuhr die Mittelstraße in Richtung Oberstraße. An der Kreuzung verbremste sich der Zweiradfahrer und stürzte deswegen. Dabei wurde der Mann verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.