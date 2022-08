Runkel: 63-Jährige erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Drei Menschen mussten nach einem schweren Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Symbolfoto: Christian Schwier

RUNKEL-WIRBELAU - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Runkel sind drei Personen verletzt worden. Eine 63-jährige Frau musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Laut Polizeiangaben befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Skoda um 18.27 Uhr die L 3542. Er war in Richtung L 3020 unterwegs. Diese Landesstraße querte der Skoda-Fahrer in Richtung Odersbach, übersah dabei aber den Peugeot der 63-jährigen Frau. Sie war auf der L 3020 in Fahrtrichtung Odersbach unterwegs und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der zwei Fahrzeuge, die dazu führte, dass beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des 57-Jährigen verletzt wurden. Alle mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.