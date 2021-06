Runkel: Dehrner Sänger proben wieder

Chorleiter Sebastian Kunz bei der Chorprobe auf dem Gelände der Grundschule in Dehrn. Foto: MGV Sängerbund Dehrn

RUNKEL-DEHRN - Die Dehrner Chormitglieder freuen sich, dass sie endlich wieder gemeinsam singen können.

Seit November 2021 musste die Chortätigkeit auch beim Sängerbund Dehrn coronabedingt eingestellt werden. Der Männerchor war verstummt, lebte aber weiter. In dieser schwierigen Zeit hat der Vorstand des Sängerbundes auf verschiedenen Wegen Kontakt zu seinen Sängern, Mitgliedern, Fans und Chorinteressierten gehalten.

Nun war es tatsächlich soweit: Anfang Juni fand die erste gemeinsame Chorprobe auf dem Schulhof der Grundschule Dehrn unter pandemiebedingten Auflagen und Regeln statt - dort, wo schon im Sommer vorigen Jahres unter freiem Himmel geprobt wurde. Für den Neustart hatten sich 41 Sänger angemeldet. Bei sommerlichen Abendtemperaturen trafen sie sich zum ersten Stelldichein seit fast sechs Monaten. Chorleiter Sebastian Kunz und Vereinsvorsitzender Markus Geis begrüßten die Chormitglieder auf das Herzlichste und zeigten sich froh und begeistert, dass wieder gesungen werden darf und kann. Sie konnten direkt einen neuen Sänger begrüßen.

Lüftungsanlage für

den Probenraum

Viel Arbeit steht jetzt an: die eingerosteten Stimmen in Form und Klang zu bringen, das sängerische Potenzial aufbauen und dem Sängerbund wieder seinen Platz in der Gesellschaft, den Bereichen der Kultur sowie traditionellen Konzerten und Veranstaltungen geben. Der Neustart bietet auch neuen Sängern die Möglichkeit, jetzt einzusteigen.

Auch wenn nun wieder unter freiem Himmel geprobt werden kann, verfolgt der Sängerbund weiter zielstrebig sein Projekt: den wissenschaftlich begleiteten Einbau einer Raum-Lüftungsanlage im Probenraum des Feuerwehr- und Vereinshauses in Dehrn, um dort coronakonform proben zu können. Die Arbeiten kommen gut voran und befinden sich in der letzten Phase.