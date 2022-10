Runkel investiert in Kinderbetreuung

Für die Errichtung einer Kita-Notgruppe im Dorfgemeinschaftshaus Ennerich sieht der Nachtragshaushalt Investitionskosten in Höhe von 33.000 Euro vor. Foto: Kerstin Kaminski

RUNKEL - Hat das Runkeler Blättchen eine Zukunft? Diese Frage wurde auf der Sitzung der Stadtverordneten kontrovers diskutiert. Weniger Gesprächsbedarf gab es bei der Einbringung des Nachtragshaushalts 2022. Denn dieser verfolgt lediglich das Ziel, durch die Errichtung einer Notgruppe der Kita Ennerich sowie durch einen erweiterten Stellenplan die Situation in der Kinderbetreuung zu verbessern.

"Unser Nachtragshaushalt umfasst gerademal 18 Seiten", eröffnete Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) den Tagesordnungspunkt. Denn es wurden lediglich zwei Änderungen vorgenommen.

Zum einen geht es um den Investitionsplan. Für die zeitnahe Errichtung der Notgruppe im Dorfgemeinschaftshaus Ennerich fließen Kosten in Höhe von 33.000 Euro in den Nachtrag ein. Entsprechend erhöht sich auch die Kreditermächtigung.

Außerdem wurde der Stellenplan um fünf Vollzeit-Stellen für Erzieher ergänzt, die für die Notgruppe Ennerich und die im kommenden Jahr zu errichtende Waldgruppe Steeden benötigt werden.

"Die Einstellung in den Nachtragshaushalt 2022 erfolgt, um die Ausschreibung schnellstmöglich umsetzen zu können", so der Bürgermeister. Zwar hätte auch die Möglichkeit bestanden, die zusätzlich benötigten Erzieher befristet einzustellen, was einen Nachtragshaushalt im Bereich des Stellenplans unnötig gemacht hätte. "Unsere Erfahrung in diesem Bereich hat aber gezeigt, dass befristete Ausschreibungen nur geringe bis gar keine Erfolgsaussichten haben", erläuterte Kremer.

In Anbetracht des fortgeschrittenen Haushaltsjahres und den Zeitrahmen des Ausschreibungsprozesses geht er nicht davon aus, dass die Stellen noch in 2022 besetzt werden. So war es auch nicht erforderlich, den Ansatz für Personalkosten zu erhöhen. Gleiches gilt für die Beförderungskosten für Kita-Kinder, die von anderen Stadtteilen in die Notgruppe Ennerich kommen werden, da mit dem Start der zusätzlichen Gruppe nicht vor dem Frühjahr zu rechnen ist.

Auf Antrag des Bürgermeisters wurde der eingebrachte Nachtragshaushalt einstimmig in den HFA verwiesen.

Vor nunmehr 13 Jahren hob die Stadt Runkel das "Runkeler Blättchen" (RB) als Sprachrohr zur Bevölkerung aus der Taufe. Seither wird es im "ipunkt Studio für Werbung" von Gaby Heide erfolgreich umgesetzt. In ihrer Verantwortung liegt das gesamte Projekt einschließlich Anzeigenverkauf und Verteilmanagement. Abzüglich der Werbeeinnahmen trägt die Stadt als Herausgeber die Kosten. Im Jahr 2021 war das 18.077 Euro.

Nun sollte ein Konzept entwickelt werden, nach dem die Stadt die Herausgeberschaft abgibt und nur noch einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 10.500 Euro pro Jahr leistet. Waren anfangs noch mehrere Partner im Gespräch, hatte schließlich nur noch die Firma "ipunkt" ein Konzept vorgelegt.

Der HFA-Vorsitzende Wolfgang Ax (CDU) berichtete, dass dieses Konzept vom Gremium abgelehnt wurde. Man wisse zwar, dass das "RB" von vielen Bürgern geschätzt wird, doch in Anbetracht der finanziellen Situation könne sich die Stadt auch 10.500 Euro nicht mehr leisten. Negativ bewertete der HFA zudem, dass Runkel bei einer externen Herausgeberschaft keinen Einfluss mehr auf den Inhalt habe.

Lothar Hautzel (SPD) wollte wissen, wie viele Abnehmer denn tatsächlich Wert auf das "RB" legen und in welcher Form. Klaus-Jürgen Wagner (BL) konterte, dass der Magistrat das "RB" loswerden wolle. Was interessieren da Bedarfszahlen? Würde das die Entscheidung revidieren?

Aus Sicht von Ax mache eine Befragung nur Sinn, wenn die Stadtverordneten der externen Herausgabe zustimmen. Schließlich ginge mit der erfolgten Kündigung von Verträgen seitens der Stadt die Einstellung des "RB" zum Jahresende einher.

Hautzel fand, dass ein Vertrag mit einem neuen Herausgeber durchaus auch erst zum April greifen könnte, wenn man wisse, wie die Bevölkerung zum "RB" steht. "Wenn die Mehrzahl wirklich Interesse hat, das "RB" weiterhin zu erhalten, wäre ja auch ein geringer Abo-Preis möglich", regte Ulrich Eisenberg von den Grünen an.

Mehrheitlich entschieden die Stadtverordneten, dass eine Umfrage in der Dezember-Ausgabe des "RB" den Bedarf analysieren soll, wobei die Form noch festzulegen ist.

Das von "ipunkt" als neuer Herausgeber vorgelegte Konzept, nach dem die Stadt das Magazin mit 10.500 Euro jährlich bezuschusst, ohne Inhalt, Auflage oder Verteilung beeinflussen zu können, lehnte das Parlament mit 11 zu 9 Stimmen ab. Drei Stadtverordnete enthielten sich.