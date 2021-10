Runkel liest ein Buch mit der Stadtschreiberin

Die Idee zu dem Leseprojekt stammt aus den USA und fand 1998 erstmals in Seattle statt. Wenig später gab es auch in anderen Ländern vergleichbare Veranstaltungen. Seit 2002 findet die Aktion auch in deutschen Städten statt, unter anderem bereits in Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart. Sie soll Menschen durch Lesen zusammenbringen.

Runkel ist die erste Stadt im Landkreis Limburg-Weilburg, in der die Bewohner gemeinsam ein Buch lesen und darüber sprechen.