Runkel rockt mit den "Crackers"

"Runkel rockt" heißt es zum Auftakt der Kirmes am Freitag, 26. August, mit den "Crackers", hier auf einer Bühne im vergangenen Sommer in Wiesbaden. Archivfoto: Rene Vigneron/VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Nach der Corona-Zwangspause feiert Runkel am letzten August-Wochenende wieder Kirmes. Mit neuen Ideen und Veranstaltungen wollen die Runkeler vier Tage durchstarten. Nicht mehr im Programm ist die traditionelle Fleckviehschau am Montag.

Den Auftakt machen am Freitag, 26. August, die "Crackers". Die hessische Kultband ("Klassenfahrt zum Titisee") kommt zu einem ihrer wenigen Sommerkonzerte in die Burgenstadt. Nach schwierigen Coronazeiten sind Frechheit, Sorglosigkeit und Lebensfreude angesagt - es darf gesungen, getanzt und gerockt werden im Zelt am Campingplatz. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht es um 21 Uhr.

Keine Fleckviehschau

mehr am Montag

Veranstalter des Konzertes ist die Stadt zusammen mit der Vereinsgemeinschaft und Dialog Runkel. Der Eintritt kostet 19 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info, Telefon 0 64 82-91 61 60.

Am Samstag, 27. August, wird ab 18.45 Uhr der Kirmesbaum vor dem Festzelt aufgestellt. Dazu spielt der Musikverein. Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) und Ortsvorsteher Rene Langrock (SPD) eröffnen das Fest offiziell mit dem Fassbieranstich. Musik und Stimmung sind ab 20 Uhr mit den "Blechbüx'n" und ab 21.45 Uhr mit der Partyband "Firma Holunder" angesagt.

Der Sonntag, 28. August, beginnt um 7 Uhr mit dem Wecken in den Straßen durch das Blasorchester des TV Runkel. Ab 11 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst im Festzelt statt, danach spielt der Musikverein zum Frühschoppen auf. Neu ist der Kinder-Kirmesumzug ab 14 Uhr mit dem TV-Blasorchester. Danach stellt der Nachwuchs seinen eigenen Kirmesbaum auf, bevor es im Festzelt Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Programm mit Tanz und Musik gibt. Neu ist auch der Karaoke-Abend ab 18 Uhr.

Nicht mehr stattfinden wird am Montag die traditionelle Fleckviehschau, auf die die Stadt im Zuge ihres Sparkurses weiterhin verzichtet.

Für Jung und Alt gibt es aber zum Kirmesausklang am 29. August noch einmal volles Programm mit einem Krammarkt, Streichelzoo sowie Ausstellungen von Landmaschinen und Oldtimern.

Ab 11 ist Frühschoppen mit dem Blasorchester des TV Runkel, später gibt es Musik von "Westwind Live". Um 15 Uhr starten die Mannschaftsspiele.