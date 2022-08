Runkel: Unbekannter Radfahrer schwer verletzt

Die Limburger Polizei will herausfinden, wer der Fahrradfahrer ist. Symbolfoto: Fotolia

RUNKEL - Am Sonntagmorgen, 7. August, kam es in der Heerstraße in Runkel zu einem medizinischen Notfall bei einem Radfahrer. Durch sofort hinzugezogene Rettungskräfte wurde der Mann versorgt und zum Krankenhaus Weilburg gerbracht. Die Identität des Mannes steht bisher nicht fest. Das teilt das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Fahrradfahrer führte laut Polizei einen blau-rosafarbenen Rucksack mit sich. Er sei etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, habe lichte graue Haare, einen Dreitagebart und trug ein weinfarbenes T-Shirt und darüber eine Steppjacke mit kariertem Innenfutter sowie eine kurze Bluejeans, die über das Knie reichte.

Schwarzes Rad sowie Rucksack mit Hundefutter und Tabak

Das Fahrrad wird von der Polizei als komplett schwarzes, überlackiertes Herrenrad beschrieben, ohne Schutzbleche, hinten mit Gepäckträger. Vorne habe es zwei weiße Leuchten mit Werbung "Deka Investments", sowie hinten eine rote Leuchte, ebenfalls mit Werbung des gleichen Unternehmens. Um die Sattelestange sei auffällig gelbes Isolierband umwickelt worden, der Sattel sei mit Dämpfungssystem (ähnlich eines Stoßdämpfers).

Der Rucksack des Mannes sei von der Marke "Adidas" mit der Bezeichnung "Training", außerdem gebe es auf dem Rucksack ein auffälliges "Adidas"-Embleme. Im Rucksack befinde sich diverses Fahrrad-Werkzeug, ein Ersatzschlauch, Hundefutter der Marke "Lucky Dog" und Tabak von "Power Red".

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

