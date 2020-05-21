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Donnerstag, 21.05.2020 - 14:00
3 min

Runkel vertagt die Gebührenerhöhung

Die Wasser- und Abwasserpreise in Runkel sollen steigen. Die Zahlen dafür liegen auf dem Tisch. Nun soll das Thema aber noch mal eine Schleife in den politischen Gremien drehen.

Von Kerstin Kaminsky
Schon heute liegt Runkel bei den Preisen für Wasser und Abwasser im kreisweiten Vergleich weit oben. Foto: Kerstin Kaminsky

Schon heute liegt Runkel bei den Preisen für Wasser und Abwasser im kreisweiten Vergleich weit oben. Foto: Kerstin Kaminsky

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Runkel Ort Hessen Limburg-weilburg Runkel,-stadt Runkel Region Ticker Ticker-mh
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