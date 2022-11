Runkeler CDU ehrt treue Mitglieder

Sandra Müller (links) und Wolfgang Ax (rechts) ehren Adolf Pollak (Zweiter von links) und Antonius "Toni" Duchscherer für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU. (© CDU Runkel)

RUNKEL - Auch in den großen Volksparteien freut man sich über treue Mitstreiter. Und so stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auch im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der CDU Runkel, zu der sich die Christdemokraten diesmal in Steeden getroffen hatten.

Der Begrüßung der Unionsmitglieder durch den Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Ax und der Feststellung der ordnungsgemäßen Formalia folgte aber zuerst die Wahl der Delegiertenlisten für die hessische Landtagswahl 2023.

In verschiedenen Ämtern mitgewirkt

Daran schloss sich am Ende der Versammlung die Ehrung langjähriger Mitglieder an. Dabei wurden für jeweils 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft Adolf Pollak (Steeden) und Antonius Duchscherer (Dehrn) besonders geehrt.

Letzterer, so Wolfgang Ax, sei nicht allein im CDU-Ortsverband Dehrn über Jahrzehnte als Schriftführer und Kassenprüfer ehrenamtlich aktiv gewesen. "Toni" habe sein Wirken und seine Verbundenheit zum Ehrenamt innerhalb der Runkeler Kommunalpolitik mehr als bewiesen. Sein Engagement im Dehrner Ortsbeirat - davon alleine zwölf Jahre als Ortsvorsteher - und dem Magistrat der Stadt Runkel - verdeutlichten dies.