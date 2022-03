Runkeler Schüler rechnen sich nach vorn

Die Mathe-Schulsieger kämpfen nun um den Titel auf Kreisebene (v.l.): Luca Löw, Schulleiter Ingo Nierfeld, Angelina Spitzer, Fachbereichsleiter Jan Ruckes und Mika Knoth. Foto: Senckenberg-Schule

RUNKEL/HADAMAR - Den Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen für alle achten Klassen haben auch die Schüler der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel absolviert.

Insgesamt waren wieder acht Pflichtaufgaben zu bearbeiten. Zusätzlich mussten die Schüler noch eine von vier Wahlaufgaben einbringen. Alle Aufgaben waren ohne Taschenrechner und Formelsammlung zu meistern.

Auch in diesem Jahr haben zwei Gruppen die Aufgaben des Formats B und zwei Teams Aufgaben des Formats C bearbeitet. In der Aufgaben-Gruppe B haben sich Angelina Spitzer und Mika Knoth gegen ihre Mitschüler durchgesetzt und in Gruppe C Luca Löw. Die drei Schüler werden nun an der zweiten Runde des Mathematik-Wettbewerbs an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar teilnehmen und den Versuch starten, sich den Titel des Kreissiegers zu sichern.

Im Rahmen einer kleinen Siegerehrung überreichten Schulleiter Ingo Nierfeld und Fachbereichsleiter Jan Ruckes Gutscheine an die erfolgreichen Schüler.