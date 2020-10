Wegen der Corona-Pandemie waren nicht alle Aktiven zur Hauptversammlung gekommen, die an diesem Abend geehrt werden sollten. Das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahre aktiven Dienst ging an Jörg Dörr (Dehrn), Arne Kasselmann, Ernst Netsch und Gunther Preßler (alle Schadeck).

Das Goldene Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre erhielten Markus Weis und Rainer Zell (Arfurt).

Martin Jörg wurde zum Brandmeister und Christian Ax zum Oberbrandmeister befördert. (kdh)