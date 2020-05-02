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Samstag, 02.05.2020 - 05:00
3 min

Schauspielerin berichtet über ihre Situation in der Corona-Krise

Tatjana Glücks-Trommershäuser ist Sängerin und Schauspielerin. Wie es für sie und ihre Arbeit weitergeht, das weiß sie nicht. Sie vermisst klare Signale und Planbarkeit.

Von Kerstin Kaminsky
Als "Operateurinnen" geben Tatjana Glücks-Trommershäuser und Kirsten Schierbaum sonst Konzerte mit Heilkraft.Beide hoffen, dass sie zumindest ihr Adventsprogramm auch wieder auf der Bühne zeigen können. Foto: Jörn Glücks

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Als "Operateurinnen" geben Tatjana Glücks-Trommershäuser und Kirsten Schierbaum sonst Konzerte mit Heilkraft.Beide hoffen, dass sie zumindest ihr Adventsprogramm auch wieder auf der Bühne zeigen können. Foto: Jörn Glücks

Als "Operateurinnen" geben Tatjana Glücks-Trommershäuser und Kirsten Schierbaum sonst Konzerte mit Heilkraft.Beide hoffen, dass sie zumindest ihr Adventsprogramm auch wieder auf der Bühne zeigen können. Foto: Jörn Glücks

Tatjana Glücks-Trommershäuser wünscht sich Klarheit darüber, wann sie stückweise wieder mit der künstlerischen Arbeit beginnen kann. Foto: Kerstin Kaminsky

Tatjana Glücks-Trommershäuser wünscht sich Klarheit darüber, wann sie stückweise wieder mit der künstlerischen Arbeit beginnen kann. Foto: Kerstin Kaminsky

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Leiden eines Schauspielers: Auf den Stimmverlust folgt Corona
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Runkel Ort Hessen Limburg-weilburg Runkel,-stadt Runkel Schadeck Region Ticker Ticker-mh
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