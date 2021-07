Schlussverkauf in Runkel

Der "Runkeler Einkaufskorb" bietet unter anderem ein großes Angebot an Kinderkleidung. Wilfried Orth sagt: "Es ist noch reichlich Auswahl da." Archivfoto: Runkeler Einkaufskorb

RUNKEL-DEHRN - Es hatte sich abgezeichnet: Zum 1. September wird der "Runkeler Einkaufskorb" für immer geschlossen. Die Eheleute Manuela und Wilfried Orth können den Laden für bedürfte Menschen aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr aufrechterhalten.

Trotz mehrfachen Aufrufs hat sich niemand gefunden, der den Laden ehrenamtlich übernehmen und weiterführen möchte. "Das ist sehr schade, denn der Bedarf ist da und es wurden in den sieben Jahren, in denen unser Team für den Runkeler Einkaufskorb aktiv war, nie rote Zahlen geschrieben", bedauert und betont Manuela Orth.

"Das haben wir Gott zu verdanken und natürlich all den Menschen, die uns immer so fleißig mit Spenden aller Art unterstützt haben", sagt sie und betont weiter: "Es liegt uns ganz besonders am Herzen, uns auf diesem Weg bei allen Spendern ganz herzlich zu bedanken. Egal ob Sie Geld, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsgegenstände, Möbel oder Dienstleistungen gespendet haben: Gott möge Sie dafür reichlich segnen."

2018 herrscht noch große Freude bei Unterstützern und ehrenamtlichen Mitarbeitern, als durch Spenden für den "Einkaufskorb" ein Lieferwagen angeschafft werden kann. Foto: Peter Schäfer Wilfried und Manuela Orth hören aus Alters- und Gesundheitsgründen auf. Archivfoto: Kerstin Kaminsky

Besonders bedanken möchte sich das Einkaufskorb-Team auch bei allen Kunden, "die uns über die vielen Jahre die Treue gehalten haben. Sie tun uns jetzt schon leid, da sich deren Versorgung schwieriger gestalten wird", so Orth. Nicht zuletzt möchte die über viele Jahre mit großem Engagement wirkende Orth auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter aussprechen, von denen manche schon den gesamten Zeitraum seit Anbeginn, also sieben Jahre, mit dabei waren.

Nun heißt es also: Schlussverkauf beim Runkeler Einkaufskorb. Wilfried Orth stellt dazu fest: "Es ist noch reichlich Auswahl da." Beim Runkeler Einkaufskorb können Lebensmittel erworben werden, Kleidung, Schuhe, Bedarfsgegenstände für den Alltag und vieles mehr. All das Geld, was noch vorhanden ist und noch zusammen kommen wird, soll für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Ab sofort gibt es zum Ausverkauf eine große Auswahl an Kleidung für Damen, Herren, Kinder und Babys. Jedes Teil kostet nur einen Euro. Außerdem gibt es ein großes Sortiment an Haushaltsgegenständen, Elektrokleingeräten, Möbelstücken, Ablufttrocknern, Kühlschränken, Gefriertruhen und -schränken, Bettwäsche, Tischwäsche, Unterwäsche, Tüchern, Schuhen, Rollerskates, Handtaschen, Spielsachen und vieles mehr.

Die Öffnungszeiten des Runkeler Einkaufskorbes sind: montags 13 bis 17 Uhr, freitags 13 bis 17 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr. Der Runkeler Einkaufskorb befindet sich in Dehrn in der Fronstraße 5 und ist telefonisch erreichbar unter 0 64 82-91 99 09.