Schwerer Unfall bei Runkel

RUNKEL - Am Montagmorgen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3063 bei Runkel zwei Menschen verletzt worden: Ein 29-Jähriger fuhr mit einem VW von Runkel in Richtung Steeden. An der "Neuen Mühle" beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Er setzte den Blinker und hielt verkehrsbedingt an. Dies bemerkte eine 21-Jährige laut Polizeibericht in einem Hyundai zu spät. Sie versuchte, nach links auszuweichen, touchierte noch den VW am Heck und fuhr dann frontal gegen den entgegenkommenden Audi eines 39-Jährigen. Der Audi wurde dadurch von der Straße geschleudert und kam im Graben zum Stehen. Die Frau und der 39-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in die Klinik.