Segenslied erklingt sonntags

Runkel-Steeden (red). Jeden Sonntag ist in Steeden das Segenslied zu hören. Der Posaunenchor der Selbständigen evangelisch-lutherischen Zionsgemeinde des Runkeler Ortsteils will ein Zeichen in Zeiten von Corona setzen.

In Deutschland gibt es 117 000 aktive Musiker, die eine Trompete oder Posaune beherrschen und die in den etwa 7000 kirchlichen Posaunenchören mitwirken. Alle, die im weitesten Sinne mit evangelischen Posaunenchören zu tun haben, sind im Dachverband des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland (EPiD) vereint.

Dieser EPiD hat schon vor einigen Tagen angeregt, dass alle Bläser einzeln und zu Hause - auf der Terrasse oder aus dem Fenster - jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr das Segenslied "Komm, Herr, segne uns" blasen, um damit ein Mut machendes Zeichen in der Corona-Krise zu übersenden.

Die 30 Musiker des Steedener Posaunenchors haben sich dieser Initiative angeschlossen.