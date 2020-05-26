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Dienstag, 26.05.2020 - 14:00
3 min

Stolpersteine bald auch in Runkel

Die Stadtverordneten in Runkel stimmen dem Antrag der der Brüder Reiner und Bernd Bender zu.

Von Kerstin Kaminsky
Der Künstler Gunter Demnig hat schon in 1265 deutschen Kommunen und in vielen Ländern Europas Stolpersteine verlegt. Foto: Kerstin Kaminsky

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Fotos
Der Künstler Gunter Demnig hat schon in 1265 deutschen Kommunen und in vielen Ländern Europas Stolpersteine verlegt. Foto: Kerstin Kaminsky

Der Künstler Gunter Demnig hat schon in 1265 deutschen Kommunen und in vielen Ländern Europas Stolpersteine verlegt. Foto: Kerstin Kaminsky

Ralf (l.) und Reiner Bender hatten die Genehmigung für das Verlegen von Stolpersteinen in Runkel beantragt. Foto: K. Kaminsky

Ralf (l.) und Reiner Bender hatten die Genehmigung für das Verlegen von Stolpersteinen in Runkel beantragt. Foto: K. Kaminsky

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