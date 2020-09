Streit in Runkel eskaliert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Runkel (red). In einem Einkaufsmarkt in der Straße "Im Langgarten" in Runkel ist am Mittwochnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 33 und ein 80 Jahre alter Mann waren gegen 17.30 Uhr im Bereich der Bäckerei zunächst in Streit geraten. Im Anschluss soll der 33-Jährige seinem Kontrahenten dann bis zu dessen Auto gefolgt sein und gegen das Fahrzeug des Seniors getreten haben, wodurch an der Fahrertür ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Durch das Einschreiten von Passanten konnten die beiden Männer schließlich getrennt werden. Mögliche Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.