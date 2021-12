Jetzt teilen:

RUNKEL-DEHRN - In Dehrn ist am Samstag in der Kirchgasse eine Befriedungsmauer beschädigt worden, heißt es im Bericht der Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete. Festgestellt wurde der Schaden am gleichen Tag gegen 13.55 Uhr. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern. Hinweise: Polizei Limburg, Telefon 0 64 31/9 14 00.