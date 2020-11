Telefonbetrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus.

Jetzt teilen:

RUNKEL - Mehrere Tausend Euro hat im Laufe des Donnerstages ein Trickbetrüger erbeutet, welcher sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab.

Der Unbekannte meldete sich bei einem Senior in Runkel und informierte den Mann darüber, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen auf seinem Konto gekommen sei. Um die Abbuchungen stornieren zu können, forderte der Betrüger den Mann zu Übermittlungen der PIN sowie der TAN des Kontos auf. Dabei war der Unbekannte am Telefon so überzeugend, dass der Senior die Daten weitergab. Als der Angerufene nach dem Telefonat selbst bei seiner Bank anrief, stellte sich heraus, dass er Opfer eines Betrügers geworden war.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen: "Kein Bank-Mitarbeiter wird Sie zu Hause anrufen und zur Herausgabe Ihrer Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar der PIN oder TAN auffordern. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis. Im Zweifel sollte immer das Gespräch beendet werden und die Bank kontaktiert werden."