Telefonmast liegt auf Auto

RUNKEL-ARFURT - Am Sonntagabend hat eine Autofahrerin bei Arfurt einen Telefonmast umgefahren. Die 68-Jährige befuhr mit einem Hyundai die K 4645 von Runkel in Richtung Arfurt. In einer Rechtskurve kam die Frau von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Telefonmast hinter dem Straßengraben. Als die Polizeistreife an der Unfallstelle ankam, lag der Mast auf dem Auto der 68-Jährigen. Da die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: über 1,6 Promille.