Transporter prallt gegen Pkw

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL-DEHRN - Am Freitagmittag, 21, Januar, ist ein 18-Jähriger bei einem Unfall auf der L 3063 verletzt worden. Er befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Mitsubishi die vorfahrtsberechtigte L 3063 von der B 49 kommend in Richtung Runkel. Aus dem Ahlbacher Weg in Dehrn wollte ein 37-Jähriger mit seinem Fiat Kleintransporter in Richtung B 49 abbiegen, schätze aber die Geschwindigkeit des Mitsubishi offensichtlich falsch ein. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Aufprall im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17 500 Euro.