Trinkwasser in Steeden muss abgekocht werden

Runkel-Steeden (red). Das Trinkwasser in Steeden ist verkeimt. Das teilte Marcus Kremer vom Bauamt der Stadt Runkel am Dienstag, 29. September, mit. Festgestellt wurde die "geringe Anzahl an coliformen Keimen" im Steedener Trinkwasser bei einer routinemäßigen Untersuchung. "In Absprache mit dem Gesundheitsamt muss das Trinkwasser zur Desinfektion mit Chlor versetzt werden", teilte Kremer mit. Voraussichtlich zwei Wochen lang wird das Wasser gechlort. Es wird empfohlen, das Wasser vor dem Verzehr abzukochen. Das Wasser kann weiterhin zum Waschen, Duschen Zähne putzen und so weiter benutzt werden.